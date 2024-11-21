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فاس.. إنهيار سقف منزل قديم بالمدينة العتيقة وإصابة خمس أشخاص

21 نوفمبر، 2024 - 8:02 مساءً
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هبة بريس _ مكتب فاس

تم اليوم، الخميس 21 نوفمبر 2024، وقوع حادث انهيار سقف منزل قديم في المدينة العتيقة بفاس، وبالتحديد في درب الزيات، مما أسفر عن إصابة خمسة عمال كانوا يقومون بأعمال ترميم داخل المنزل. تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ويُعزى سبب الانهيار إلى ضعف البنية التحتية للمنزل، خاصة بعد تعرضه لمياه الأمطار التي زادت من وزن السقف، مما أسفر عن انهياره.

وتجدر الإشارة إلى أن المدينة العتيقة بفاس تضم العديد من المباني التاريخية التي تحتاج إلى صيانة دورية لضمان سلامتها وسلامة سكانها.

21 نوفمبر، 2024 - 8:02 مساءً
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