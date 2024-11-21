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أشرف حكيمي
أشرف حكيمي

قرار حاسم من حكيمي بشأن مستقبله مع باريس سان جيرمان

21 نوفمبر، 2024 - 7:52 مساءً
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هبة بريس – رياضة

أوردت تقارير إعلامية فرنسية أن الدولي المغربي أشرف حكيمي اتخذ قرارا حاسما بشأن مستقبله مع نادي باريس سان جيرمان.

ووفقا لصحيفة “ليكيب” الفرنسية فإن أشرف حكيمي قرر تمديد عقده مع “البياسجي” إلى غاية يونيو 2029.

وحسب نفس المصدر فإن هذا القرار جاء رغبة من حكيمي في الاستمرار مع فريقه بعد انضمامه إليه في صيف 2021 قادمًا من إنتر ميلان الإيطالي، علمًا أن عقده السابق كان سينتهي في يونيو 2026.

ويأتي هذا القرار من أشرف حكيمي في وقت يحظى فيه اللاعب باهتمام كبير من أندية أوروبية كبيرة، أبرزها فريقه الأم ريال مدريد الإسباني إلى جانب ليفربول الإنجليزي.

21 نوفمبر، 2024 - 7:52 مساءً
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