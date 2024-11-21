“خشية التحريض”.. أستراليا تمنع دخول وزيرة إسرائيلية سابقة

هبة بريس ـ متابعة

رفضت السلطات الأسترالية منح الوزيرة الإسرائيلية السابقة أيليت شاكيد تأشيرة لدخول البلاد للمشاركة في مؤتمر، لاحتمال أن “تحرض على الفتنة”، وفق إعلام عبري الخميس.

وتولت شاكيد وزارة العدل بين 2015 و2019 والداخلية بين 2021 و2022، وهي تجاهر برفض قيام دولة فلسطينية والتحريض على الشعب الفلسطيني.

وقالت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، الخميس: “مُنعت الوزيرة وعضو الكنيست السابقة أيليت شاكيد من دخول أستراليا”.

وأوضحت أن “شاكيد دُعيت للمشاركة في مؤتمر لمنظمة يهودية تجري حوارا استراتيجيا بين إسرائيل وأستراليا، ويُعتقد أن طلبها للحصول على تأشيرة لدخول البلاد قوبل بالرفض لأسباب سياسية”.

فيما نقل موقع “واينت” الإخباري الإسرائيلي عن شاكيد قولها: “الحكومة الأسترالية الحالية معادية لإسرائيل ومؤيدة بشدة للفلسطينيين وحتى معادية للسامية”.

وأضافت شاكيد: “بسبب معارضتي لقيام دولة فلسطينية، لن يسمحوا لي بالزيارة والمشاركة في حوار استراتيجي بين بلدينا. هذه أيام مظلمة للديمقراطية الأسترالية، وهذه الحكومة (الأسترالية) اختارت الجانب الخطأ من التاريخ”.