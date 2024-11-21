صيادلة المغرب يجددون مطالبهم بحل أزمة انقطاع الأدوية

هبة بريس ـ الرباط

جددت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، دعوتها للحكومة لإيجاد حلول عاجلة لأزمة الانقطاع المتكرر للأدوية والذي يؤثر على الصيدليات والمواطنين على حد سواء، مطالبة بمنح الصيادلة حق الاستبدال لتسهيل حصول المرضى على أدويتهم في حال غيابها.

كما دعت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب في بلاغ لها إلى تسريع الإصلاحات في القطاع الصحي، مع التركيز على تحسين أوضاع مهنة الصيدلة ومعالجة الإشكالات المزمنة التي تواجهها، وعلى رأسها مشكلة انقطاع الأدوية من سلاسل التوزيع، والتي لطالما أثارت احتجاجات المهنيين خلال السنوات الماضية.

على صعيد آخر، أكدت الكونفدرالية على ضرورة تكثيف الجهود بين مختلف الأطراف المعنية، لا سيما مع تعيين وزراء جدد للصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب مدير جديد للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الطبية، ما يشكل فرصة لإحداث تغييرات جوهرية في القطاع.

وانتقدت الكونفدرالية تأخر تطبيق القانون الخاص بالهيئة الوطنية للصيادلة، مشيرة إلى تأثير ذلك على الممارسة اليومية للمهنة، وطالبت بالإسراع في تنفيذ توصيات اللجان المشتركة مع مديرية الأدوية والصيدلة، التي تهدف إلى تحسين ظروف العمل والاستجابة لحاجيات الصيادلة.

كما سلطت الضوء على أهمية تحديث التشريعات الخاصة بالمؤثرات العقلية، التي باتت قديمة وتفتقر إلى الانسجام مع المستجدات الصحية، مؤكدة أن هذا التحديث ضروري لحماية صحة المرضى وضمان سلامة الممارسة المهنية للصيادلة.