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إعفاء الأبقار والأغنام المستوردة من الرسوم الجمركية والضريبة

21 نوفمبر، 2024 - 5:32 مساءً
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هبة بريس

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1050 يتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة والأغنام الأليفة، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، نيابة عن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع.

ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.1050 بتغيير المرسوم رقم 2.24.064 الصادر في 13 من رجب 1445 (25 يناير 2024) بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، والمرسوم رقم 2.24.962 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1446 (18 أكتوبر 2024)، بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأغنام الأليفة.

وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي بعدما عملت الحكومة خلال السنة الماضية على وقف استيفاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الأبقار والأغنام الأليفة.

وأضاف المصدر ذاته أنه لضمان مواصلة تموين السوق المحلي من اللحوم الحمراء، تم هذه السنة أيضا، وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على فصيلة الأبقار والأغنام الأليفة قصد توفير اللحوم في الأسواق الوطنية في حدود حصص معينة، مشيرا إلى أنه ولأن هذه الحصص لم تعد كافية لتغطية الطلب، يهدف مشروع هذا المرسوم إلى زيادة هذه الحصص بما يضمن تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء.

21 نوفمبر، 2024 - 5:32 مساءً
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‫6 تعليقات

  1. مؤخرا دعم استراد الأبقار الاغنام. واليوم إعفاء من الرسوم الضريبة والجمركية… كيف ياكلون من الكعكة بدون رقيب وحسيب. عقول الاستراد. .

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  2. كواحد من المغاربة الغيورين على بلدهم وملكهم اقول بضرورة تتبع القطيع المستورد ليصل إلى المواطن مباشرة للاسواق وليس انزال القطيع بميناء الجرف الاصفر ليساق نحو ضيعات زواية سيدي اسماعيل ليباع وقت الشدة ويكونوا المستوردين قد استفادوا من الدعم ومن البيع بالشياط المطلوب من وزير الفلاحة وهو يعرف الحقيقة كاملة بان يتتبع مسار القطيع المستورد من الخارج إلى بطون الشعب هكذا تقتضي المصلحة العامة اموال الشعب لايقبل ان يعبث بها مصاصي الدماء الشناقة الصهاينة المغاربة

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  6. تجربة استيراد رؤوس الاغنام لعيد الأضحى و ما بعدها من نهم و شجع من استفاد من الصفقة يجعلنا كمغاربة نشك في نتائج هذه العملية على المواطن بقدر ما ستعود بالنفع على المحظوظين!!
    الوطنية تقتضي متابعة هذا الملف حقوقيا و إعلاميا كما رقابة المجالس الرسمية المختصة ..لا شغلنا بزياش حينما لا يشاهد مقابلة و بدياز .و..

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