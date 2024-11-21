وجدة .. وقفة احتجاجية ضد مدون أهان الساكنة

هبة بريس – وجدة

نظمت بعض الفعاليات الجمعوية بمدينة وجدة يوم الخميس 21 نونبر الجاري، وقفة احتجاجية بساحة 16 غشت، ضد الشخص الذي دعا الى بيع وجدة للجزائر من خلال تدوينة على موقع فايسبوك.

و أثناء الوقفة الإحتجاجية تم تلاوة بيان تنديدي، فحواه ان عموم ساكنة وجدة ومن المغاربة طالعت تدوينة المدعو احمد رحموني، وهو أحد مشجعي نادي الوداد الرياضي البيضاوي من داخل الملعب الشرفي بوجدة، أهان فيها سكان مدينة وجدة.

وللأسف حسب البيان، يبدو أن رحموني لا يعرف تاريخ وجدة وجهة الشرق التي قدمت كل الدعم المالي واللوجستيكي لثورة الجزائر وبشهادة مقاومي الثورة الجزائرية.

و ما لم ينتبه إليه أحمد رحموني يضيف البيان ذاته، أنه عشية كتابته لتدوينته سخر منه العديد من الجزائريين حيث صار أضحوكة امامهم لأنهم لن ينسوا افضال الوجديين و ساكنة جهة الشرق من كل القبائل.

وعليه، نندد كمتضاهرين اليوم بتدوينة المدعو احمد رحموني و نعتبرها خارج كل السياق، وندعو الجهات القضائية المسؤولية تحريك مسطرة المتابعة في حقه.

و في الأخير، نشكر كل المشاركين في هذه الوقفة الرمزية ونؤكد أننا لن ننساق وراء هذه الخرجات المسمومة والتي تعد خرجة طعنت صاحبها من الخلف دون أن يدري.

وللإشارة، فقد بادرت عدة فعاليات جمعوية وحقوقية برفع دعوة قضائية ضد المدون ذاته، مطالبين بإعتقاله ومتابعته من أجل المنسوب إليه، عبرة كباقي المدونين الذين يبثون محتويات تمس بسمعة الوطن والمجتمع.