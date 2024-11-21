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شركتين مغربيتين تنجزان أشغال مشروع إعادة بناء ملعب البريد بالرباط

21 نوفمبر، 2024 - 5:37 مساءً
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هبة بريس – الرباط

تم إسناد أشغال مشروع إعادة بناء ملعب البريد بحي أكدال في الرباط إلى تجمع شركتي “TGCC” و”Inter Tridim” المغربيتين، حيث سيقام الملعب على مساحة تقدر بحوالي 2.2 هكتار، بطاقة استيعابية تصل إلى 15 ألف متفرج، وسيكون مغطى بالكامل.

وحسب المعلومات المتوفرة، تبلغ تكلفة إنجاز المشروع 691.5 مليون درهم، ومن المتوقع أن تستغرق مدة الأشغال حوالي 8 أشهر.

ويأتي هذا المشروع ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الرياضية في العاصمة الرباط، التي أصبحت وجهة لاستضافة العديد من المنافسات الرياضية على المستويين الوطني والدولي.

وسيُعد ملعب البريد إضافة نوعية إلى المنشآت الرياضية بالمدينة، حيث سيسهم في تطوير الرياضة المحلية ودعم الفرق الرياضية. كما سيُخصص للتدريبات خلال تنظيم المغرب لمونديال 2030.

21 نوفمبر، 2024 - 5:37 مساءً
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‫2 تعليقات

  2. إنشاالله المغرب سيبهر العالم 🌎 بي إنجازاته لكل ما يحضره ويستعد له لي تنظيم هدا العرس الكروي

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