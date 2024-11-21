تأييد قرار التشطيب على المحامي المتمرن أمين نصر الله
هبة بريس – البيضاء
قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تأييد قرار شطب المحامي المتمرن أمين نصر الله من جدول المحامين المتمرنين، مع النفاذ المعجل.
وكان مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء قد قرر شطب على أمين نصر الله, شهر يوليوز الماضي، إثر وقوع اشتباك بينه وبين زميل له داخل القاعة المخصصة للمحامين في المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء.
وأكد أمين نصر الله الخبر عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك، مؤكدا مواصلته “معركة الحياة أو الموت” لاستعادة حقه.
22 تعليقات
كلنا نعلم نضاله وفضحه لتجاوزات والخروقات في ما سمي بمبارات وهبي ،مبارات ولوج المحامين ٢٠٢٢ ، هل يمكن هذا هو السبب ؟؟،حيث كيف يعقل التشطيب عليه لمجرد مشادة كلامية مع زميل ، الا تكون هنالك مشادات اكثر من ذلك في المحاكم ؟؟ هناك ريب علي ما اضن في الموضوع
على الاقل ان لايصدر في حقه قرار التشطيب مع النفاذ المعجل حتى تعطى له فرصة الاستئناف ولمجلسكم الموقر واسع النظر