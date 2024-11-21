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صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

فاس.. تأجيل محاكمة البرلماني قشيبل عن دائرة القرية غفساي

21 نوفمبر، 2024 - 5:09 مساءً
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هبة بريس_ ع محياوي

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في الجرائم المالية، ملف البرلماني عن دائرة القرية غفساي ، ورئيس جماعة مولاي عبد الكريم نور الدين قشيبل.

وأخرت الغرفة السالفة الذكر برئاسة المستشار محمد لحية محاكمة نور الدين قشيبل، الجلسة الخامسة من هذا الملف إلى يوم 10 دجنبر من الشهر المقبل لاستدعاء سميرة حماني التي تشغل منصب نائبة لقشيبل في مجلس جماعة مولاي عبد الكريم، و الجماعة و الوكيل القضائي للمملكة عن طريق النيابة العامة و بالمصاحب

ويتابع قشيبل على خلفية شكاية قدمتها النائبة الأولى لرئيس جماعة مولاي عبد الكريم في 4 يوليو 2022 اتهمته فيها بالتسيير العشوائي والعبثي لمصالح الجماعة، وإدارة الجماعة بالهاتف من الرباط.

كما اتهمت صاحبة الشكاية قشيبل بمنح صفقات لموظف يعمل بنفس الجماعة وصاحب مقاولة (Travi nsaf)، وإشراك أشخاص من خارج الجماعة في تسيير مصالحها.

واتهمت المستشارة بجماعة مولاي عبد الكريم ونائب الرئيس بتفويت شاحنة صهريجية ممنوحة من وزارة التجهيز إلى شخص لا علاقة له بإدارة الجماعة، ما أدى إلى استغلالها بطرق غير قانونية.

وسطرت النيابة العامة صك اتهام في مواجهة قشيبل يتضمن تهم “اختلاس وتبديد أموال عمومية، الارتشاء ومحاولة ذلك”.

21 نوفمبر، 2024 - 5:09 مساءً
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