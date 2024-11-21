البلوغر أميمة بوحسينة تكشف تفاصيل تعرضها للنصب (صورة)

هبة بريس- إ. السملالي

أعلنت البلوغر المغربية أميمة بوحسينة عبر خاصية “ستوري” على إنستغرام أنها تعرضت لعملية نصب ، وأوضحت أنها منحت الشخص الذي نصب عليها مهلة شهر لاسترجاع المبلغ الذي أخذه، لكنه لم يلتزم بالموعد المحدد.

أشارت أميمة الى أن الشخص المتورط هو شخصية معروفة بدون ذكر اسمه او إعطاء معلومات عنه ، و لم تكشف بعد عن الإجراءات التي ستتخذها في حقه .

و من جهة أخرى، شاركت أميمة بوحسينة مع متابعيها فرحتها بارتداء الحجاب ، حيث ظهرت في مقاطع فيديو وصور وهي ترتدي الحجاب برفقة عائلتها .