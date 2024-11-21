بشكل مفاجئ.. وفاة رجل خمسيني داخل مطعم بطنجة
هبة بريس – طنجة
توفي رجل خمسيني من عمره، اليوم الخميس، نتيجة إصابته بأزمة قلبية مفاجئة أثناء تواجده بمطعم الوجبات السريعة “ماكدونالدز” القريب من الدائرة الأمنية الثانية بمدينة طنجة.
وحسب مصادر مطلعة، فقد دخل الراحل المطعم لتناول وجبة “هامبورغر”، لكنه تعرض لأزمة قلبية مفاجئة أسقطته مغشياً عليه.
وتم نقل الهالك على الفور إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس لتلقي الإسعافات اللازمة، إلا أنه فارق الحياة متأثراً بالمضاعفات الصحية.
وعلى إثر الحادث، باشرت المصالح الأمنية تحقيقاً لمعرفة ملابسات الواقعة، حيث أجرت تحقيقاً أولياً داخل المطعم، فيما نُقلت جثته إلى مستودع الأموات بمستشفى الدوق دو طوفار.
46 تعليقات
رحمة الله عليه وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون
رحمة الله عليه وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون
لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله أجركم وأحسن عزاءكم وغفر لميتكم وأسكنه الفردوس الأعلى يارب العالمين
اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضه من رياض الجنة 🤲 وإنا لله وإنا إليه راجعون 😔😔
اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك والهم أهله وذويه الصبر والسلوان وتبته عند السؤال وانا لله وانا اليه راجعون
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم إرحمه و اغفر