استمرار رفض “لارام” تعويض زبنائها بعد أشهر من إلغاء بعض الرحلات
هبة بريس ـ الرباط
يسيطر غضب كبير على عدد من زبناء شركة الخطوط الجوية “لارام” بسبب تجاهلها لمطالبهم في تعويضهم عن إلغاء رحلات سابقة.
و حسب ما عاينت هبة بريس بعدد من منشورات مواقع التواصل الاجتماعي، فقد ساد التذمر و الغضب عددا من زبناء “لارام” بسبب طريقة التعامل معهم بخصوص تعويضهم عن تذاكر لرحلات تم إلغاؤها سلفا.
و في هذا الصدد، كتبت إحدى الزبونات: “أنتظر منذ 14 أكتوبر تعويضي من طرف لارام و لا زلت لم أتلقى الجواب”، فيما كتب آخر: “رحلاتنا تم إلغاؤها من طرفكم و التعويض لم نتوصل به لحدود الساعة”.
هذا و تجدر الإشارة إلى أن خدمات شركة الطيران “لارام” لم تعد ترق لعدد كبير من المسافرين خاصة خدمة ما بعد البيع و التواصل مع العملاء و هو ما يدفع الكثيرين للبحث عن خدمات شركات أجنبية في سفرياتهم.
3 تعليقات
الاتجاه للقضاء من أجل التعويض
نصيحة للمقيمين في الخارج الإبتعاد عن هده الشركة والعربية أيضا لا خدمة لا تعويد النصب بامتياز
انا من نهار 2019 وقت كورونا مبغوش لم يتم تعويض حسبي الله ونعم الوكيل التعويض انتعي عند الحق يوم القيامة وحلفت ذاك الوقت منركبش في لارم وشكرا