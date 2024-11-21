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استمرار رفض “لارام” تعويض زبنائها بعد أشهر من إلغاء بعض الرحلات

21 نوفمبر، 2024 - 4:08 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

يسيطر غضب كبير على عدد من زبناء شركة الخطوط الجوية “لارام” بسبب تجاهلها لمطالبهم في تعويضهم عن إلغاء رحلات سابقة.

و حسب ما عاينت هبة بريس بعدد من منشورات مواقع التواصل الاجتماعي، فقد ساد التذمر و الغضب عددا من زبناء “لارام” بسبب طريقة التعامل معهم بخصوص تعويضهم عن تذاكر لرحلات تم إلغاؤها سلفا.

و في هذا الصدد، كتبت إحدى الزبونات: “أنتظر منذ 14 أكتوبر تعويضي من طرف لارام و لا زلت لم أتلقى الجواب”، فيما كتب آخر: “رحلاتنا تم إلغاؤها من طرفكم و التعويض لم نتوصل به لحدود الساعة”.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن خدمات شركة الطيران “لارام” لم تعد ترق لعدد كبير من المسافرين خاصة خدمة ما بعد البيع و التواصل مع العملاء و هو ما يدفع الكثيرين للبحث عن خدمات شركات أجنبية في سفرياتهم.

21 نوفمبر، 2024 - 4:08 مساءً
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‫3 تعليقات

  2. نصيحة للمقيمين في الخارج الإبتعاد عن هده الشركة والعربية أيضا لا خدمة لا تعويد النصب بامتياز

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  3. انا من نهار 2019 وقت كورونا مبغوش لم يتم تعويض حسبي الله ونعم الوكيل التعويض انتعي عند الحق يوم القيامة وحلفت ذاك الوقت منركبش في لارم وشكرا

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