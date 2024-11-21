تطور جديد في قضية دنيا بطمة

هبة بريس-عبد اللطيف بركة

تواصل قضية الفنانة دنيا بطمة إثارة الجدل، حيث تم الكشف عن تطور جديد في ملف “حمزة مون بيبي”، الذي لا يزال يتصدر العناوين.

وفي خطوة مفاجئة، قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش متابعة صاحب موقع إلكتروني في حالة اعتقال، بعد أن نشر فيديو يُظهر دنيا بطمة داخل قاعة المحكمة أثناء محاكمتها.

وقد تم القبض على المتهم عند عودته من خارج المغرب، في مطار المنارة الدولي.

وأثناء إجراءات التفتيش، تبين أنه كان ملاحقًا من قبل العدالة، ليتم إيداعه السجن فورًا وسط تكهنات حول خلفية هذه القضية المثيرة.

وتعود تفاصيل القضية إلى يونيو 2020، عندما فاجأ الموقع الإلكتروني المتابعين بنشر فيديو حاسم يظهر الفنانة بطمة وشقيقتها داخل جلسة محاكمتهما.

وفي تطور آخر، كشفت التحقيقات أن الفتاة التي صورت الفيديو لم تكن سوى مرافقه لمصممة أزياء مشهورة، وأنها هي من خططت وحرضت على توثيق الجلسة بشكل “مباشر”، في خطوة يبدو أنها كانت جزءًا من مؤامرة أكبر داخل أروقة المحكمة.