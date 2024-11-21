close button
دنيا بطمة في السجن
دنيا بطمة في السجن

تطور جديد في قضية دنيا بطمة

21 نوفمبر، 2024 - 4:32 مساءً
0

هبة بريس-عبد اللطيف بركة 

تواصل قضية الفنانة دنيا بطمة إثارة الجدل، حيث تم الكشف عن تطور جديد في ملف “حمزة مون بيبي”، الذي لا يزال يتصدر العناوين.

وفي خطوة مفاجئة، قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش متابعة صاحب موقع إلكتروني في حالة اعتقال، بعد أن نشر فيديو يُظهر دنيا بطمة داخل قاعة المحكمة أثناء محاكمتها.

وقد تم القبض على المتهم عند عودته من خارج المغرب، في مطار المنارة الدولي.

 

وأثناء إجراءات التفتيش، تبين أنه كان ملاحقًا من قبل العدالة، ليتم إيداعه السجن فورًا وسط تكهنات حول خلفية هذه القضية المثيرة.

وتعود تفاصيل القضية إلى يونيو 2020، عندما فاجأ الموقع الإلكتروني المتابعين بنشر فيديو حاسم يظهر الفنانة بطمة وشقيقتها داخل جلسة محاكمتهما.

وفي تطور آخر، كشفت التحقيقات أن الفتاة التي صورت الفيديو لم تكن سوى مرافقه لمصممة أزياء مشهورة، وأنها هي من خططت وحرضت على توثيق الجلسة بشكل “مباشر”، في خطوة يبدو أنها كانت جزءًا من مؤامرة أكبر داخل أروقة المحكمة.

21 نوفمبر، 2024 - 4:32 مساءً
0

مقالات ذات صلة

الحكومة المغربية

الحكومة تصادق على مشروع قانون يتعلق بحماية التراث

2024-11-21 / 16:43

الناظور بين الوعود المؤجلة وغياب قاعات السينما

2024-11-21 / 13:55

شروق شلواطي تتألق في تقديم مسابقة ملكة جمال العرب…

2024-11-21 / 10:20

الفنانة نهال عنبر تنجو من حريق كبير بمنزلها

2024-11-20 / 14:49

الكوميدي يسار يفتخر بتكريمه في أمريكا

2024-11-20 / 13:04

الفيلم السينمائي “آخر اختيار” ينال إعجاب المتابعين في أول…

2024-11-20 / 10:21
هند السداسي

فنانة مغربية تُطلق زوجها عبر ستوري “إنستغرام” (فيديو)

2024-11-20 / 00:03

ابتسام تسكت تكشف عن فيلمها الجديد “العقرب”

2024-11-19 / 20:59

بتهمة نشر الفسق والفجور.. إحالة البلوغر المصرية هدير عبدالرازق…

2024-11-19 / 15:57

زينة الداودية تفرج عن جديدها الفني

2024-11-19 / 15:09

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى