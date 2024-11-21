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لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان و أشرف حكيمي
لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان و أشرف حكيمي

تصريحات مثيرة من إنريكي بشأن حكيمي قبل مواجهة تولوز

21 نوفمبر، 2024 - 4:32 مساءً
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هبة بريس – رياضة

خرج الإسباني لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، بتصريحات مثيرة بشأن لاعبه الدولي المغربي أشرف حكيمي قبل مواجهة تولوز، المقررة غداً الجمعة، ضمن الجولة 12 من الدوري الفرنسي.

وقال إنريكي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة: “حكيمي على مستوى عال جداً. فلسفتنا تتكيف بشكل جيد معه. لكنه كان قوياً جداً في إنتر”.

وأضاف: “أشرف يزداد ثقله في غرفة تبديل الملابس، ويتمتع بشخصية لطيفة للغاية. كما أنه مهم في المنتخب المغربي. من الجيد دائماً أن يكون هناك قادة إيجابيون. إنه رائع. ويجب أن يكون قدوة وليس بالكلمات”.

وختم إنريكي حديثه عن اللاعب بالقول: “نعم، هناك خطر حول حالته البدنية. إنه لاعب دولي، ونحن نحاول أن نمنحه بعض الراحة رغم كونه يتمتع بقدرات بدنية مذهلة”.

21 نوفمبر، 2024 - 4:32 مساءً
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