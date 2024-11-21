بنسليمان.. تحطم طائرة عسكرية ووفاة ضابطين كانا على متنها

هبة بريس

تحطمت طائرة تدريب من طراز “دا 42″، مخصصة لتكوين الطيارين، اليوم الخميس على الساعة العاشرة ودقيقتين صباحا بداخل القاعدة الجوية ببنسليمان، مباشرة بعد إقلاعها، مما أسفر عن وفاة ضابطين من القوات الجوية الملكية، عقيد مدرب وضابط متدرب.

وأفاد بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بأن الفقيدين كانا في مهمة تدريب وتأهيل قبل وقوع الحادث، موضحا أنه تم تشكيل لجنة تحقيق على الفور لتحديد أسباب الحادث.

وأعربت القوات المسلحة الملكية عن تضامنها وتعازيها لأسرتي المتوفيين وأقاربهما.