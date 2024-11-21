بنسليمان.. تحطم طائرة عسكرية ووفاة ضابطين كانا على متنها
هبة بريس
تحطمت طائرة تدريب من طراز “دا 42″، مخصصة لتكوين الطيارين، اليوم الخميس على الساعة العاشرة ودقيقتين صباحا بداخل القاعدة الجوية ببنسليمان، مباشرة بعد إقلاعها، مما أسفر عن وفاة ضابطين من القوات الجوية الملكية، عقيد مدرب وضابط متدرب.
وأفاد بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بأن الفقيدين كانا في مهمة تدريب وتأهيل قبل وقوع الحادث، موضحا أنه تم تشكيل لجنة تحقيق على الفور لتحديد أسباب الحادث.
وأعربت القوات المسلحة الملكية عن تضامنها وتعازيها لأسرتي المتوفيين وأقاربهما.
6 تعليقات
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمهما واجعلهما مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا ونرفع أحر التعازي والمواساة إلى اسرتهما والى المغرب الحبيب بصفة عامة.
إنهم شهداء عند الله حيث أنهما كانا يقومان بواجب وطني رحمهما الله وغفر لهما وادخلهما في جناته مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إنا لله وإنا إليه راجعون.
رحمهما الله بواسع رحمته واسكنهما فسيح جناته مع الصديقين والشهداء ،كما نرفع احر التعازي وخالص العزاء للعائلتين.
كل نفس ذائقة الموت ولكن للأسف الشديد ليست بهذه الطريقة المؤلمة والمحزنة التي خلفت وراءها حزنا شديدا على نفوس عائلتهما إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم تجاوز عن سيئاتهما ووسع مدخلهما وتبثهما عند السؤال منكر و نكير ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ربما والله اعلم هناك مؤامرة وراء هذا الحادث كيف يعقل أن يكون هناك عطب انه مستبعد كل البعد أنا لا أظن أنه خطأ أو عطب إنه متعمد…
يجب على السلطات المحلية أن تقوم بالتحقيق في هذا الحادث المؤلم الذي خلف حزنا شديدا ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارحمهما واجعلهما مع الصديقين والشهداء وكل نفس ذائقة الموت وهذا قدر الله لاهروب منه ويبقى وجه ربك ذو الجلال و الاكرام إنا لله وإنا إليه راجعون.