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صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

بني ملال.. حملة أمنية تستهدف تجاوزات أصحاب العربات المجرورة بالداوب

21 نوفمبر، 2024 - 1:37 مساءً
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هبة بريس – بني ملال

نفذت السلطات المحلية في مدينة بني ملال يوم أمس الأربعاء حملة واسعة استهدفت أصحاب العربات المجرورة بالدواب التي تجوب شوارع المدينة.

وتهدف هذه الحملة إلى منع هذه العربات من التنقل في الطرقات والأزقة في مختلف أرجاء المدينة.

وقد أسفرت الحملة عن حجز عدد كبير من العربات المجرورة، والتي تم نقلها إلى المحجز البلدي.

وتأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات والي جهة بني ملال – خنيفرة، التي تهدف إلى الحد من ظاهرة ترييف المدينة وتحسين مظهرها العام، فضلاً عن ضمان سير حركة المرور بشكل سلس والحد من الفوضى التي تسببت فيها هذه العربات.

21 نوفمبر، 2024 - 1:37 مساءً
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