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جرسيف.. حادث سير مروع في طريق صاكة يُسفر عن إصابة 3 أشخاص

21 نوفمبر، 2024 - 2:55 مساءً
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هبة بريس – جرسيف

وقع صباح اليوم حادث سير خطير في طريق صاكة، تحديدًا على مستوى حي الإسماعيلية بمدينة جرسيف، أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.

وتعود تفاصيل الحادث إلى اصطدام دراجة نارية كان يستقلها شخصان مع أحد المارة، ما أدى إلى إصابتهم بجروح متفاوتة.

تم نقل المصابين فورًا إلى المستشفى الإقليمي بجرسيف لتلقي العلاج اللازم، حيث كانت حالة أحدهم حرجة.

وفي ذات السياق، باشرت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بجرسيف التحقيقات اللازمة لمعرفة أسباب وملابسات الحادث.

21 نوفمبر، 2024 - 2:55 مساءً
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