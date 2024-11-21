بركان .. تنظيم حفل بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل

هبة بريس – أحمد المساعد

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل، الذي يصادف 20 نونبر من كل سنة، نظمت جمعية إدماج وتنمية الطفولة ببركان يوم الأربعاء 20 نونبر الجاري، حفلا بمركز دعم وتأهيل الأطفال في وضعية صعبة ببركان.

شهد الحفل حضور عامل إقليم بركان محمد علي حبوها، رفقة رئيس المجلس الإقليمي محمد جلول، ومحافظ المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ببركان، ومندوب التعاون الوطني، ومديرة مؤسسة منجي للتعليم الخصوصي ببركان ورؤساء جمعيات المجتمع المدني.

استهل الحفل بآيات من الذكر الحكيم والنشيد الوطني المغربي، ليُفتتح برنامج حافل بالأنشطة الترفيهية والتثقيفية الموجهة للأطفال،من أبرز الفقرات كان عرض مسرحي بعنوان “حروف” أبدع في تقديمه أطفال المركز، إلى جانب مسرحية حول السلامة الطرقية من أداء تلاميذ مدرسة أم أيمن بأكليم.

كما عرف الحفل، تألق أطفال جمعية مواكبة في تقديم عرض بعنوان “الأطفال في وضعية صعبة”، وشاركت مجموعة من الأطفال في ورشة رسم مميزة حول حقوق الطفل، بالإضافة إلى ذلك، صدحت أصوات الأطفال بأنشودة “صوت الحسن”، وألقى أحد تلاميذ مدرسة الرياض قصيدة شعرية مؤثرة، بينما قدمت جمعية مواكبة رقصة تعبيرية جسدت تنوع مناطق المغرب.

كما ألقى عامل إقليم بركان كلمة بالمناسبة، أثنى فيها على الجهود المبذولة لدعم الأطفال في وضعيات صعبة، مشددًا على أهمية تأمين بيئة حاضنة وآمنة لنموهم وتطورهم، كما تفاعل العامل مع أسئلة الأطفال، وشاركهم الحديث عن مشاريع تنموية مرتقبة في المدينة، من ضمنها دور المسرح والثقافة.

في لفتة مؤثرة وجهت هدى بورارش مديرة مركز دعم وتأهيل الأطفال في وضعية صعبة، كلمة تأبينية استذكرت فيها الراحلة حفيظة مؤذين، إحدى أعمدة العمل الجمعوي بالمنطقة.