شركة إماراتية تتولى إدارة فندق مارتشيكا بالناظور و منتجع ميشليفن بإفران

هبة بريس – وجدة

أعلنت شركة “ألف للضيافة” الإماراتية، أول وأكبر شركة مستقلة لإدارة الفنادق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن توقيعها اتفاقيات لإدارة اثنين من أبرز المنتجعات الفاخرة في المغرب، وهما منتجع “مارشيكا لاغون” في مدينة الناظور، ومنتجع “ميشليفن آند غولف” في إفران.

ويقع “منتجع مارشيكا لاغون” بالناظور و يتوفر على 93 غرفة وجناحًا، و سبعة مطاعم وحانات، هذا الفندق المصنف من فئة الخمس نجوم، يطل على بحيرة مارشيكا، ويقدم مجموعة من المرافق الترفيهية، تشمل حمامات سباحة داخلية وخارجية، ناديًا شاطئيًا، وخيارات متنوعة للرياضات المائية.

أما “منتجع ميشليفن آند غولف”، فيقع في مدينة إفران، ويضم 72 جناحًا فاخرًا، كما يحتضن سبعة منافذ لتناول الطعام والمشروبات، الغولف والنادي الريفي.