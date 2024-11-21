إعلانات “إنوي” الكاذبة تلاقي سخطا متزايدا من المواطنين
هبة بريس ـ الرباط
غضب عارم ذاك الذي تقابل به إشهارات الفاعل الثالث في قطاع الاتصالات و الإنترنت في المغرب و الحديث عن شركة inwi، حيث أثارت الأخيرة غضب فئات واسعة من زبنائها بسبب عدم توافق الإشهارات و العروض التي تطرحها مع الواقع و الحقيقة.
المثال نسوقه هنا من عرض إشهاري تروجه “إينوي” بعنوان “ويفي لا محدود لكل مغربي”، حيث يكفي الدخول للتعليقات أسفل الإشهار في صفحة الشركة للوقوف على كمية الانتقادات و السخط الذي تقابل به عروضها.
“أكفس خدمة هي ديال إينوي”، “لي بغا يجيه السكر و الطونسيون يدير إنوي”، “ناقص في الخدمة”، “معاملة عندهم زيرو”، و غيرها العشرات من التعاليق التي جاءت على هذا المنشور المتعلق بخدمة الويفي لدى شركة إنوي.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد و حسب، بل نشر عدد من زبناء شركة” inwi” تدوينات و تعاليق يحذرون فيها المغاربة من الوقوع في مصيدة مثل هاته الإشهارات، مؤكدين أن الواقع و الحقيقة يختلفان تماما عن ما تتضمنه مثل تلك الإشهارات.
هذا و تجدر الإشارة إلى أن عددا من زبناء “إنوي” و خاصة المشتركين في خدمات الإنترنت قد قرروا تغيير خدمات الشركة و الالتجاء للفاعلين الآخرين بحثا عن خدمات أفضل من تلك التي تقدمها inwi.
24 تعليقات
النصب والإحتيال لا حياة لمن تنادي ومكاين على من تشكي .. الدولة كاتحمل المسؤولية فهادشي
خدمه زيرو وقع شي مشكل تسنى انا دبا هدي شهر باش درت الطلب كيتفلاو عليا في الاخير تصل بيا التقني وملي تعطلت عليه سبني فالتلفون يمكن كن كنت حداه كن ضربني ندمت على هد الاشتراك وخديت قرار نلغي الطلب
هدا النصب والاحتيال بطريقة قانونية أين هي جمعية حماية المستهلك لي يهلك
تجربة مديرة مع الشركة ورغم الاتصالات المتعددة لكن لا حياة لمن تنادي و لا تجد حتى مسؤول من أجل التواصل وعليه قررت عدم البقاء معهم.