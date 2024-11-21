إعلانات “إنوي” الكاذبة تلاقي سخطا متزايدا من المواطنين

هبة بريس ـ الرباط

غضب عارم ذاك الذي تقابل به إشهارات الفاعل الثالث في قطاع الاتصالات و الإنترنت في المغرب و الحديث عن شركة inwi، حيث أثارت الأخيرة غضب فئات واسعة من زبنائها بسبب عدم توافق الإشهارات و العروض التي تطرحها مع الواقع و الحقيقة.

المثال نسوقه هنا من عرض إشهاري تروجه “إينوي” بعنوان “ويفي لا محدود لكل مغربي”، حيث يكفي الدخول للتعليقات أسفل الإشهار في صفحة الشركة للوقوف على كمية الانتقادات و السخط الذي تقابل به عروضها.

“أكفس خدمة هي ديال إينوي”، “لي بغا يجيه السكر و الطونسيون يدير إنوي”، “ناقص في الخدمة”، “معاملة عندهم زيرو”، و غيرها العشرات من التعاليق التي جاءت على هذا المنشور المتعلق بخدمة الويفي لدى شركة إنوي.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد و حسب، بل نشر عدد من زبناء شركة” inwi” تدوينات و تعاليق يحذرون فيها المغاربة من الوقوع في مصيدة مثل هاته الإشهارات، مؤكدين أن الواقع و الحقيقة يختلفان تماما عن ما تتضمنه مثل تلك الإشهارات.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن عددا من زبناء “إنوي” و خاصة المشتركين في خدمات الإنترنت قد قرروا تغيير خدمات الشركة و الالتجاء للفاعلين الآخرين بحثا عن خدمات أفضل من تلك التي تقدمها inwi.