إعلانات “إنوي” الكاذبة تلاقي سخطا متزايدا من المواطنين
هبة بريس ـ الرباط
غضب عارم ذاك الذي تقابل به إشهارات الفاعل الثالث في قطاع الاتصالات و الإنترنت في المغرب و الحديث عن شركة inwi، حيث أثارت الأخيرة غضب فئات واسعة من زبنائها بسبب عدم توافق الإشهارات و العروض التي تطرحها مع الواقع و الحقيقة.
المثال نسوقه هنا من عرض إشهاري تروجه “إينوي” بعنوان “ويفي لا محدود لكل مغربي”، حيث يكفي الدخول للتعليقات أسفل الإشهار في صفحة الشركة للوقوف على كمية الانتقادات و السخط الذي تقابل به عروضها.
“أكفس خدمة هي ديال إينوي”، “لي بغا يجيه السكر و الطونسيون يدير إنوي”، “ناقص في الخدمة”، “معاملة عندهم زيرو”، و غيرها العشرات من التعاليق التي جاءت على هذا المنشور المتعلق بخدمة الويفي لدى شركة إنوي.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد و حسب، بل نشر عدد من زبناء شركة” inwi” تدوينات و تعاليق يحذرون فيها المغاربة من الوقوع في مصيدة مثل هاته الإشهارات، مؤكدين أن الواقع و الحقيقة يختلفان تماما عن ما تتضمنه مثل تلك الإشهارات.
هذا و تجدر الإشارة إلى أن عددا من زبناء “إنوي” و خاصة المشتركين في خدمات الإنترنت قد قرروا تغيير خدمات الشركة و الالتجاء للفاعلين الآخرين بحثا عن خدمات أفضل من تلك التي تقدمها inwi.
3 تعليقات
كلهم سواسية
لا يوجد في القنفود أملس
انوي في البير الجديد اقليم الجديدة _ حتى يتجمعو الناس عاد ينوض يصلي والناس تبقى تسنى
كيلعب على أعصاب الزبناء
يجي يلقا الناس يتسناو يوقف معاهم بحجة مزال الوقت موصل ولو خمسة دقائق
بزاق غيرو الشركة على قبلو
هناك فاعل واحد في مجال الإتصالات يبقى الاحسن بالنسبة للٱخرين و من أراد الإستفادة من خدمات أي فاعل في الإتصالات عليه أن يطلب رأي زبنائه في المنطقة ذاتها.
تانخلص 250درهم شهرايا عندهم .تاتمشي حرام 3هواتف ويوتوب في التلفزة تاتولي بحال الحلزون .المشكل ماغندناش شي لجنة مراقبة لي تعاقب نصب هاد الشركات على المواطن واش كاين شي 12 ميغة ب 250 درهم لصوص