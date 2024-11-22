هذا ثمن بيع اللحوم الحمراء المستوردة بالمراكز التجارية الكبرى

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تم توزيع الشحنات الأولى المستوردة من اللحوم الحمراء القادمة من الخارج و التي وصلت ميناء الدار البيضاء قبل أيام على عديد المراكز التجارية الكبرى بالعاصمة الاقتصادية في انتظار توزيع شحنات أخرى على باقي المدن الكبرى في المملكة.

و وصلت شحنات اللحوم الحمراء المستوردة من الخارج لعدد من الفضاءات التجارية الكبرى بالدار البيضاء و ذلك بعدما خضعت عينات منها للتحاليل الضرورية من طرف “أونسا” و تم الترخيص بتسويقها.

و حسب معطيات خاصة، فقد تقرر أن يباع الكيلوغرام الواحد من لحوم “البكري” المستوردة بحوالي 80 درهم، فيما سيباع الكيلوغرام الواحد من لحم “الغنمي” المستورد بحوالي 85 درهم، علما أن اللحوم الحمراء المحلية تخطت حاجر المئة درهم في محلات الجزارة و الأسواق.