اعتقال “ولد الشينوية”.. مطالب بمواصلة الحملة ضد “عاهات السوشيال ميديا”

هبة بريس – الرباط

تفاعل عدد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي, مع قرار النيابة العامة بإيداع اليوتيوبر “رضا ولد الشينوية” سجن عكاشة.

المدعو “ولد الشينوية” تم اعتقاله على خلفية قضيته المتعلقة بتهم النصب والسب والشتم والإخلال بالحياء العام.

قرار النيابة العامة, لقي تفاعلا واسعا من قبل النشطاء الذين أشادوا به وطالبوا بتعميم الحملة على كافة الوجوه والأسماء التي تسيء للمغرب والمغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الإعلامي المغربي محمد واموسى قال في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك”:”اعتقال بعض تافهي مواقع التواصل خطوة في الاتجاه الصحيح، ونأمل أن تكون البداية لحملة شاملة تطال باقي العاهات التي أفسدت الفضاء الرقمي المغربي .. هذه الكائنات التي صنعت نجومية وهمية بالكلام الفاحش، وخدش الحياء، وتلويث سمعة البلاد، يجب أن تُواجه بالحزم اللازم. ”

وشدد واموسى على أن دور النيابة العامة في تطهير المجتمع من هذه النماذج الساقطة ضرورة لحماية القيم والأخلاق، ووقف الانحدار الذي يهدد الذوق العام ومستقبل الأجيال, مطالبا إلى جانب عدد من المغاربة النيابة العامة بمواصلة هذه الحملة المباركة ضد عاهات مواقع التواصل المغربية ، حتى نرى الفضاء الرقمي المغربي خالياً من كل من يسيء للقيم والأخلاق.

وتابع الإعلامي المغربي: “المجتمع المغربي يستحق محتوى راقياً يعكس هويته وثقافته الحقيقية، لا التفاهة والإسفاف و الكلام الساقط و خدش الحياء الذي يُسوَّق على أنه نجومية.. استمرار هذه الجهود الحازمة ضرورة لردع كل من يظن أن خدش الحياء والتعدي على الأخلاق وسيلة للظهور أو المكسب السريع” معتبرا أن “هؤلاء الذين يروجون للتفاهة والانحطاط على مواقع التواصل لا يمثلون المغرب ولا أخلاق المغاربة هم مجرد شذوذ عن القيم التي طالما ميزت مجتمعنا وأصبحوا مجرد أدوات لنشر الفساد والإساءة” ومشددا على أن المغرب أكبر من هذه التفاهات، ويستحق أن يكون صوتُه في العالم صوت احترام، ثقافة، ونجاح.