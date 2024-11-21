شروق شلواطي تتألق في تقديم مسابقة ملكة جمال العرب أوروبا بتركيا

هبة بريس

أقيم بتركيا وادي اسطنبول حفل اختيار ملكة جمال العرب اوروبا 2025 برئاسة د حنان نصر.

الحفل تم تقديمه من طرف المتألقة شروق شلواطي حيث ابهرت الجميع بحضورها المميز في التقديم والتحاور مع المتسابقات.

و ارتدت مقدمة المسابقة في بداية الحفل قفطان مغربي نظرا لمكانته العالمية ثم تالقت بفستان اخر لمصمم الازياء اللبناني العالمي ماهر غلاييني.

و في تصريح لرئيسة المسابقة د حنان أكدت ناصر ان شروق ستشارك هذا العام في جميع حفلات المسابقة مابين اسيا ومصر وامريكا.

و أضافت أنها سعة بانضمام شروق الي المؤسسة لتكون ايقونة هذا العام وان شروق ستكون لها مفاجاة كبيرة بالقاهرة.

يذكر أن شروق الشلواطي سبق لها أن حازت لقب ملكة الجمال العربي بلبنان سنة 2014 و هي أول مغربية تفوز بهذه المسابقة.