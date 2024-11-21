اختفاء بعض أدوية القلب من الصيدليات لأكثر من شهرين يفاقم معاناة المرضى
هبة بريس ـ الدار البيضاء
عاد موضوع اختفاء بعض الأدوية من الصيدليات ليثير الجدل خاصة أن بعض تلك الأدوية هامة جدا و تتعلق بذوي الأمراض المزمنة و التي تتطلب علاجات دقيقة و تناول الأدوية في زمنها المحدد بانتظام.
هاته المرة، انقطعت بعض أدوية مرضى القلب و الشرايين من الصيدليات مثل دواء داكتون 50 ملغ و كذلك تامبوكور 100 ملغ، و ذلك لفترة زادت عن الشهرين تقريبا.
و في ظل غياب هذين الداوئين من صيدليات المدن الكبرى، بات المرضى و ذويهم يضطرون للبحث عنها في صيدليات بالمدن الصغيرة و القرى لعل و عسى يجدون بضع علب ما تزال في المخزون المتوفر.
تعليق واحد
ايها الصحفي هل ممكن إجراء مقابلة مع وزير الصحة من أجل التوضيح فهدا يمس بسلامة المواطنين وتدبير مخزون الادوية في بلدنا