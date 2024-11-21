اختفاء بعض أدوية القلب من الصيدليات لأكثر من شهرين يفاقم معاناة المرضى

هبة بريس ـ الدار البيضاء

عاد موضوع اختفاء بعض الأدوية من الصيدليات ليثير الجدل خاصة أن بعض تلك الأدوية هامة جدا و تتعلق بذوي الأمراض المزمنة و التي تتطلب علاجات دقيقة و تناول الأدوية في زمنها المحدد بانتظام.

هاته المرة، انقطعت بعض أدوية مرضى القلب و الشرايين من الصيدليات مثل دواء داكتون 50 ملغ و كذلك تامبوكور 100 ملغ، و ذلك لفترة زادت عن الشهرين تقريبا.

و في ظل غياب هذين الداوئين من صيدليات المدن الكبرى، بات المرضى و ذويهم يضطرون للبحث عنها في صيدليات بالمدن الصغيرة و القرى لعل و عسى يجدون بضع علب ما تزال في المخزون المتوفر.