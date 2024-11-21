في صفقة ضخمة.. الحليب الاسكتلندي المبستر الطازج يدخل السوق المغربية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

يبدو أن المفاوضات التي انطلقت بين مجموعة شركات الحليب الإسكتلندية “سكوتيش دايري كراوت” و شركة مغربية شهيرة قد وصلت لمراحلها النهائية الحاسمة ليصبح الحليب الطازج المبستر الإسكتلندي رسميا في السوق المغربية.

و في هذا الصدد، سيصبح ممكنا للمغرب استيراد الحليب الطازج المبستر مباشرة من اسكتلندا، خاصة أن الأخيرة تنهج استراتيجية تطوير صادراتها من منتجات الألبان، و هو ما كشفه بول جرانت، رئيس مجلس نمو الألبان الاسكتلندي “سكوتيش دايري كراوت”.

و أوضح بول غرانت في تصريح تناقلته كبريات الصحف الإسكتلندية بأن بلاده، بمواردها المائية الوفيرة ونموذج الزراعة العشبية و توفرها على كميات كبيرة من الحليب و مشتقاته، تعتبر حلا مثاليا لتلبية الطلب المتزايد على الحليب الطازج المبستر في المغرب.

و حسب ذات المسؤول، سيتم نقل الحليب الإسكتلندي الموجه إلى السوق المغربية في حاويات مبردة عبر طريق يربط بين غرانجماوث وأنتويرب ثم الدار البيضاء، ولضمان الجودة والقدرة التنافسية، سيتم الاستثمار في اسكتلندا في البنية التحتية لبسترة وتركيز الحليب، وبالتالي إطالة مدة صلاحيته وتلبية متطلبات السوق المغربية.

وسيتم إجراء أول اختبار ثابت بعد أسابيع في مزرعة اسكتلندية، يليه اختبار الشحن إلى المغرب، و هذه المبادرة لا تهدف إلى منافسة الإنتاج المحلي المغربي ولا وارداته التقليدية من الحليب المجفف، بل دعم نمو السوق المغربية وإدخال منتجات الألبان عالية الجودة يختم ذات المتحدث.