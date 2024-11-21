عرض قطري جديد لضم حكيم زياش

أبدى أحد أندية دوري نجوم قطر اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد مع الدولي المغربي حكيم زياش من صفوف غلطة سراي التركي خلال سوق الانتقالات الشتوية القادمة.

العربي القطري يجدد اهتمامه بزياش

بعد محاولات سابقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، التي شهدت موافقة مبدئية من زياش للانتقال إلى الدوري القطري، عاد نادي العربي القطري ليجدد اهتمامه بالتعاقد مع نجم المنتخب المغربي.

وكان غلطة سراي قد رفض في اللحظات الأخيرة السماح لزياش بالرحيل في الميركاتو الصيفي، إلا أن الفريق القطري لا يزال يسعى لإتمام الصفقة في يناير 2025.

رغبة المدرب الإنجليزي في التعاقد مع زياش

ووفقًا لشبكة “فوت ماك” التركية، فإن المدرب الإنجليزي لنادي العربي، أنتوني هيدسون، يرغب بشدة في ضم حكيم زياش، مؤكدًا أن اللاعب سيكون إضافة قوية للهجوم القطري.

وأشارت التقارير إلى أن هيدسون قد تواصل بالفعل مع زياش في إطار مفاوضات الانتقال.

زياش بين قطر والسعودية

في نفس السياق، لم يتخذ زياش قراره النهائي بعد بشأن مستقبله مع غلطة سراي، حيث من المتوقع أن يتخذ قراره في الفترة المقبلة. ويستطيع زياش التفاوض مع أي نادٍ خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث سيبقى على نهاية عقده مع غلطة سراي 6 أشهر فقط في يناير 2025.

زياش يثير اهتمام النصر السعودي

وفي الوقت الذي تجدد فيه اهتمام الأندية القطرية به، كانت تقارير صحفية قد زعمت أن حكيم زياش يحظى أيضًا بطلب كبير من نادي النصر السعودي، الذي يبحث عن تعزيز هجومه في إطار سعيه للتنافس على الألقاب في دوري روشن السعودي هذا الموسم.