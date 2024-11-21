المغرب يتربع على عرش أغلى المنتخبات الأفريقية في كان 2025

يتصدر المنتخب المغربي قائمة أغلى المنتخبات الأفريقية التي ضمنت رسميًا مقعدها في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025، التي ستُقام في المغرب.

يعود الفضل في هذا التميز التسويقي إلى وجود لاعب باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي، في صفوف أسود الأطلس، حيث تُقدر قيمته الحالية بـ 60 مليون يورو، ما يجعله ثاني أغلى لاعب أفريقي بعد النيجيري فيكتور أوسيمين.

أسود الأطلس يتفوقون بوجود لاعبين قيمتهم التسويقية مرتفعة

وفقًا للبيانات الصادرة عن موقع “ترانسفير ماركت“، يضم المنتخب المغربي 6 لاعبين آخرين تتجاوز قيمتهم التسويقية 20 مليون يورو، من أبرزهم نصير مزراوي وإبراهيم دياز، المحترفان في مانشستر يونايتد وريال مدريد على التوالي.

وتبلغ القيمة الإجمالية للمنتخب المغربي حاليًا 361 مليون يورو، مع توقعات بارتفاع هذه القيمة إذا قدم أسود الأطلس أداءً مميزًا في البطولة.

لاعبو المستقبل يساهمون في ارتفاع قيمة المنتخب المغربي

أحد أبرز اللاعبين الذين يسهمون في زيادة قيمة المنتخب هو إلياس بن صغير، لاعب موناكو الشاب الذي يبلغ من العمر 19 عامًا، والذي شهدت قيمته التسويقية زيادة ملحوظة لتصل إلى 18 مليون يورو.

ترتيب أغلى المنتخبات الأفريقية المشاركة في كأس الأمم 2025

في المركز الثاني بعد المنتخب المغربي، يأتي منتخب نيجيريا بقيمة تسويقية تبلغ 333 مليون يورو، بفارق 28 مليون يورو عن أسود الأطلس، رغم امتلاكه أغلى لاعب أفريقي حاليًا، فيكتور أوسيمين، الذي تقدر قيمته بـ 75 مليون يورو.

في المركز الثالث، جاء منتخب كوت ديفوار بقيمة 261 مليون يورو، يليه منتخب السنغال في المركز الرابع بـ 231 مليون يورو.

أما الجزائر فحلت في المركز الخامس بقيمة 180 مليون يورو، في حين وصل منتخب الكاميرون للمركز السادس بـ 179 مليون يورو.

موقف المنتخبات العربية في قائمة أغلى المنتخبات الأفريقية

بين المنتخبات العربية، حل المنتخب التونسي في المركز الحادي عشر بقيمة تسويقية بلغت 53 مليون يورو، بينما جاء منتخب جزر القمر في المركز الثامن عشر بقيمة 18 مليون يورو فقط.

في حين احتل منتخب السودان المركز الثالث والعشرين بقيمة تسويقية ضئيلة بلغت 2 مليون يورو فقط.