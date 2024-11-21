روبوت يكشف عن مخلوق مذهل في أعماق المحيط (فيديو)

في أعماق المحيط الهادئ، وتحديدًا في المنطقة التي تلتقي فيها ثلاث صفائح تكتونية، اكتشف فريق علمي مخلوقًا غريبًا أثار إعجاب العلماء والمشاهدين على وسائل التواصل الاجتماعي.

“الدودة متعددة الأشعار”: مخلوق بحري غريب

المخلوق الذي ظهر لأول وهلة وكأنه زوج من الرموش اللامعة أو “فرشاة تنظيف ممنوعة”، هو في الحقيقة نوع من الديدان البحرية المعروفة باسم “الدودة متعددة الأشعار” أو “Bristle Worm”.

هذا الاكتشاف الرائع تم بواسطة فريق بحثي من معهد شميدت للمحيطات، والذي استخدم روبوتًا بحريًا يعمل عن بُعد لاستكشاف قاع البحر في منطقة “هامش تشيلي” جنوب المحيط الهادئ.

#seacreatures #news #worms #ocean ♬ Inspirational – neozilla @dailymail A never-before-seen creature has been spotted while researchers from the Schmidt Ocean Institute used an underwater robot to scour the seabed. The animal is a polychaete – a class of marine worms, more widely known as bristle worms. ‘To describe this polychaete, one simply must use jazz hands — it is the only way to capture this deep-sea worm’s dazzle!’ the experts said in a post about the polychaete. Footage of the creature has garnered huge interest, with some dubbing the animal a ‘forbidden toilet scrubber’, while another joked: ‘It looks like two eyelashes put together.’ #science

مهمة استكشاف بيئات بحرية غامضة

البعثة العلمية التي استمرت 55 يومًا كانت تهدف إلى استكشاف بيئات بحرية نادرة، تكشف عن كائنات فريدة ومذهلة مثل هذه الدودة المتلألئة. تكمن أهمية المنطقة في كونها مختبرًا طبيعيًا بفضل التقاء الصفائح التكتونية، ما يجعلها مكانًا مثاليًا لاكتشافات علمية فريدة.

مميزات الدودة: شعيرات متلألئة تثير الفضول

العلماء الذين نشروا تفاصيل الاكتشاف عبر منصة إنستغرام أوضحوا أن الدودة تستخدم بروتينات خاصة في شعيراتها لإنتاج اللمعان، مؤكدين أن جسدها مغطى بشعيرات معروفة بالـ”شيتا”، التي تساهم في تلك اللمعان الرائع. وقد حازت مقاطع الفيديو التي تظهر الدودة وهي تتحرك على قاع البحر على اهتمام كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وصفها أحد المتابعين بأنها “شجرة عيد الميلاد في أعماق البحر”.

دور الديدان متعددة الأشعار في النظام البيئي البحري

الدودة متعددة الأشعار ليست مجرد مخلوق غريب، بل تلعب دورًا بيئيًا مهمًا، حيث يمكنها العيش في ظروف قاسية مثل فتحات المياه الحارة. كما تسهم في إعادة تدوير المغذيات عبر تحلل بقايا الكائنات البحرية، ما يعزز صحة النظام البيئي في تلك المناطق العميقة.

البعثة العلمية: تعزيز فهم النظم البيئية البحرية

تعد هذه البعثة جزءًا من جهود علمية مستمرة لفهم النظم البيئية البحرية العميقة.

تهدف البعثة أيضًا إلى تعزيز استراتيجيات إدارة وحماية مياه تشيلي، مع جمع بيانات قيّمة قد تساهم في فهم أعمق لعالم البحار المجهول. ومن المقرر أن تنتهي البعثة في الخامس من ديسمبر المقبل.