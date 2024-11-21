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صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

قتل طليقته بعد زواجها من آخر والمحكمة تُثير الجدل بحكمها

21 نوفمبر، 2024 - 12:52 صباحًا
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قضت محكمة مصرية بتخفيف حكم السجن المؤبد الصادر بحق سائق أدين بقتل طليقته في محافظة قنا، إلى السجن المشدد لمدة 15 عامًا، وذلك بعد قبول استئناف المتهم على الحكم.

وقعت الحادثة في قرية “الحجيرات” بمركز قنا في يناير 2023، بعد أسبوعين فقط من زواج الضحية، البالغة من العمر 25 عامًا، من رجل آخر عقب انتهاء عدة طلاقها.

أثناء تحقيقات النيابة، اعترف المتهم، البالغ من العمر 30 عامًا، بارتكاب الجريمة بدافع الانتقام بسبب زواجها من رجل آخر من نفس القرية.

اعترافات المتهم

وفقًا للتحقيقات، استغل المتهم انشغال زوج الضحية الجديد بحضور عزاء، وتسلل إلى منزلها ليلاً بقصد الانتقام. خطط المتهم لإحراق المنزل، لكنه فوجئ بوجود طليقته داخل الشقة، مما دفعه إلى الاعتداء عليها بالضرب والطعن حتى أودى بحياتها.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من أحد مستشفيات قنا يفيد بوصول جثة سيدة مصابة بجروح وطعنات متفرقة. وكشفت التحريات أن الجاني هو طليق الضحية، الذي أقر بجريمته خلال التحقيقات وأكد أن هدفه كان الانتقام.

تخفيف العقوبة

بناءً على الاستئناف المقدم، قررت المحكمة تخفيف الحكم إلى السجن المشدد 15 عامًا، في حكم أثار تساؤلات قانونية واجتماعية حول الدوافع والعقوبات المتعلقة بمثل هذه الجرائم.

21 نوفمبر، 2024 - 12:52 صباحًا
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