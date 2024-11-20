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جرسيف الوقاية المدنية
جرسيف الوقاية المدنية

جرسيف.. إصطدام دراجتين ناريتين يُسفِر عن إصابة 3 أشخاص(صور)

20 نوفمبر، 2024 - 11:14 مساءً
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شهد حي الشوبير بمدينة جرسيف مساء اليوم الأربعاء حادث سير مروع إثر اصطدام بين دراجتين ناريتين، مما أسفر عن إصـ.ـابة ثلاثة أشخاص تراوحت أعمارهم بين 18 و47 سنة. وقد هرعت عناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث تم نقل المصابين على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي بجرسيف لتلقي الإسعافات اللازمة.

جرسيف حادثة سير
جرسيف حادثة سير

إصـ.ـابات متفاوتة للمصابين

وفور وصول المصابين إلى المستشفى، أُجريت لهم الفحوصات الأولية التي كشفت عن إصابة “ر.ب” البالغ من العمر 47 سنة و”م.ج” البالغ من العمر 22 سنة بكسور متعددة. بينما تعرض “أ.” البالغ من العمر 18 سنة لنزيف داخلي حاد على مستوى الرأس، مما استدعى نقله إلى المستشفى الجامعي بوجدة لتلقي الرعاية الطبية المتخصصة.

جرسيف حادثة سير
جرسيف حادثة سير

نقل المصابين للمستشفى وتقديم الإسعافات الأولية

وقد تدخلت فرق الوقاية المدنية بسرعة لنقل المصابين، حيث تم تأمين عملية النقل إلى المستشفى الإقليمي بجرسيف، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية لحالاتهم المختلفة. وفيما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد أسباب الحادث.

جرسيف حادثة سير
جرسيف حادثة سير

20 نوفمبر، 2024 - 11:14 مساءً
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تعليق واحد

  1. للاسف،الدراجات الصينية،تحصد العشرات من الشباب المغرب المتهور،والمسؤول عن ذلك امام الله تعالى من رخص بدخولها،علما ان كثيرا من الدول الافريقية،رفضتها لخطورتها وتركيبتها الهشة،وخطورة امكانية تعديل قوة محركها..

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