جرسيف.. إصطدام دراجتين ناريتين يُسفِر عن إصابة 3 أشخاص(صور)

شهد حي الشوبير بمدينة جرسيف مساء اليوم الأربعاء حادث سير مروع إثر اصطدام بين دراجتين ناريتين، مما أسفر عن إصـ.ـابة ثلاثة أشخاص تراوحت أعمارهم بين 18 و47 سنة. وقد هرعت عناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث تم نقل المصابين على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي بجرسيف لتلقي الإسعافات اللازمة.

إصـ.ـابات متفاوتة للمصابين

وفور وصول المصابين إلى المستشفى، أُجريت لهم الفحوصات الأولية التي كشفت عن إصابة “ر.ب” البالغ من العمر 47 سنة و”م.ج” البالغ من العمر 22 سنة بكسور متعددة. بينما تعرض “أ.” البالغ من العمر 18 سنة لنزيف داخلي حاد على مستوى الرأس، مما استدعى نقله إلى المستشفى الجامعي بوجدة لتلقي الرعاية الطبية المتخصصة.

نقل المصابين للمستشفى وتقديم الإسعافات الأولية

وقد تدخلت فرق الوقاية المدنية بسرعة لنقل المصابين، حيث تم تأمين عملية النقل إلى المستشفى الإقليمي بجرسيف، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية لحالاتهم المختلفة. وفيما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد أسباب الحادث.