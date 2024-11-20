سيارة تقتل عاملاً بعد سقوطها في مركز تجاري (فيديو)

شهد مركز “ميافلوريس” التجاري في غواتيمالا حادثة مأساوية، حيث سقطت سيارة من الطابق الرابع للمرآب، ما أسفر عن وفاة شاب عشريني وإصابة ثلاثة آخرين بجروح، اثنان منهم في حالة خطرة، إلى جانب حالة من الذعر بين المتسوقين.

الحادث وقع يوم الأحد الماضي عندما كانت السيارة تسير بسرعة عالية في أحد الطوابق العلوية، قبل أن تصطدم بالحاجز الحديدي وتسقط إلى الطابق الأرضي.

لم توثق كاميرات المراقبة لحظة السقوط، لكن المتسوقين الذين شهدوا الموقف التقطوا المشهد بهواتفهم، حيث ظهرت السيارة من نوع “سيدان” ملقاة على جانبها وسط المركز التجاري، بينما تصاعدت منها أعمدة الدخان.

وبينما اكتفى البعض بتوثيق الحادث وهم في حالة صدمة، تحرك آخرون لمساعدة السائق، فقاموا بقلب السيارة على عجلاتها لمساعدته على الخروج منها قبل أن تتفاقم الأضرار.

السائق نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تُجري السلطات تحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث، بما في ذلك التأكد مما إذا كان تحت تأثير الكحول أو المخدرات.

وتُظهر مقاطع الفيديو المنتشرة حجم الحطام الناتج عن الحادث، والذي تسبب في ثقب كبير بالقرب من السلالم الكهربائية وشجرة عيد الميلاد الضخمة. الحادث أثار حالة من القلق بين رواد المركز التجاري، الذين كانوا يستعدون للاحتفال بموسم الأعياد.