الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تعقد الاجتماع الأول لمجلس إدارتها

هبة بريس

عقدت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي ANSSالاجتماع الأول لمجلس إدارتها، اليوم الأربعاء 20 نونبر 2024. ويمثل هذا الاجتماع الافتتاحي للوكالة، مناسبة مهمة تروم مأسسة الدعمالاجتماعي كخدمة عمومية وركيزة أساسية لتعزيز أسس الدولة الاجتماعية

وتندرج مهمة الوكالة الوطنية للدعمالاجتماعي، التي تم إحداثها استنادا للتوجيهات الملكية السامية ووضعت تحت إشراف السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية، في إطار تنزيلسياسات الدعم الاجتماعي، لا سيما من خلالبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي تم إطلاقه نهاية سنة 2023.

وقد أتاح الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة، الذي عقد تحت رئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تدارس مختلف القضايا الأساسية المتعلقة بتفعيل مهام الوكالة.

حيث استعرضت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وفاء جمالي، برنامج عمل طموح يضمن الانطلاقة الفعلية للوكالة.

وهو ما تمت المصادقة عليه بعد التداول في مقتضياته، كما وافق مجلس الإدارة على ميزانية الوكالة لسنة 2025، وكذا الهيكل التنظيمي للوكالة والنظام الأساسي لمواردها البشرية، وهي مقتضيات تروم في مجملها تجويد أداء الوكالة وخدماتها العمومية.

وتفعيلا لمبادئ الحكامة الجيدة، أخذت الوكالةالوطنية للدعم الاجتماعي على عاتقها مسؤوليةضمان الاستقلالية والحياد، للمساهمة في تكريستدبير عادل وشفاف للدعم الاجتماعي.