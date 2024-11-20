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المهدي موهوب
المهدي موهوب

المهدي موهوب يتوج بجائزة مميزة مع دينامو موسكو

20 نوفمبر، 2024 - 10:42 مساءً
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هبة بريس – رياضة

توج المهاجم المغربي المهدي موهوب بجائزة أفضل لاعب في فريق دينامو موسكو الروسي لشهر أكتوبر، بعد تألقه اللافت وتسجيله 4 أهداف خلال الشهر.

موهوب، الذي انضم إلى الفريق قادماً من الرجاء الرياضي نهاية الموسم الماضي، نجح في إثبات نفسه كعنصر أساسي، حيث شارك في جميع مباريات الفريق خلال الشهر.

ويواصل المهاجم المغربي تألقه في الدوري الروسي، مؤكداً قدرته على تقديم إضافة كبيرة منذ انتقاله إلى دينامو موسكو.

20 نوفمبر، 2024 - 10:42 مساءً
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