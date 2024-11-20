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جرسيف إسعاف الوقاية المدنية
جرسيف إسعاف الوقاية المدنية

جرسيف.. شجار عنيف يخلّف إصابة شاب عشريني بجروح بليغة (صورة)

20 نوفمبر، 2024 - 10:42 مساءً
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هبة بريس ـ جرسيف

شهدت مدينة جرسيف مساء يوم الأربعاء 20 نونبر 2024، شجارًا عنيفًا بين مجموعة من الأشخاص بالقرب من سوق مليلية.

أسفر هذا النزاع الجماعي، الذي استخدم فيه بعض المتورطين أسلحة بيضاء، عن إصابة شاب في العشرينات من عمره بجروح بليغة في الرأس والرقبة.

تفاصيل الشجار ونتائجه

تمكنت القوات الأمنية من التدخل بسرعة بعد استنفار شامل للسلطات المحلية، حيث نجحت في فض الشجار واعتقال أربعة أشخاص مشتبه فيهم. كما تم نقل الشاب المصاب، “ع.م”، إلى المستشفى الإقليمي بجرسيف بواسطة سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية في حالة صحية حرجة.

العوامل الأمنية وتفاصيل التحقيقات

وقد فتحت السلطات الأمنية تحقيقًا لتحديد أسباب هذا الشجار العنيف، في الوقت الذي تواصل فيه التحقيقات لتحديد مسؤولية كل من تورط في الحادث.

جرسيف الشرطة
جرسيف الشرطة

 

20 نوفمبر، 2024 - 10:42 مساءً
3

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‫3 تعليقات

  1. يجب أن يعاقبون على هدا الهجوم الإيجرامي الدي باتت هده الظهيرة من الشجارات تعم شوارعنا

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