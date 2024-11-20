إيداع “اليوتيوبر” الملقب بـ “ولد الشينوية” سجن عكاشة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

علم أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضا قد أصدرت قرارًا يقضي بإيداع اليوتيوبر “رضا ولد الشينوية” سجن عكاشة

وتم وذلك بناء على خلفية قضيته المتعلقة بتهم النصب والسب والشتم والإخلال بالحياء العام.

وقال “مصدر هبة بريس” إنه تقرر تأجيل محاكمته إلى جلسة 25 نوفمبر الجاري.

وكانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان قد تقدمت بشكوى رسمية إلى النيابة العامة ضد “رضا ولد الشينوية”، تتهمه فيها بـ”الاتجار بالبشر، والإخلال العلني بالحياء، والسب والقذف، والمس بالحياة الخاصة للأفراد”.

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