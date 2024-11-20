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سناء المسودي
سناء المسودي

جوائز “كاف”.. سناء المسودي مرشحة لجائزة الكرة الذهبية النسوية

20 نوفمبر، 2024 - 7:38 مساءً
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هبة بريس – رياضة

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” عن قائمة المرشحات لجائزة الكرة الذهبية الأفريقية لأفضل لاعبة في القارة لعام 2024.

وتضمنت القائمة المغربية سناء المسودي، لاعبة الجيش الملكي، التي ستتنافس على الجائزة إلى جانب 9 لاعبات أخريات.

ويُذكر أن حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم سيُقام في مدينة مراكش يوم 16 دجنبر المقبل.

20 نوفمبر، 2024 - 7:38 مساءً
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