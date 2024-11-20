جوائز “كاف”.. سناء المسودي مرشحة لجائزة الكرة الذهبية النسوية
هبة بريس – رياضة
كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” عن قائمة المرشحات لجائزة الكرة الذهبية الأفريقية لأفضل لاعبة في القارة لعام 2024.
وتضمنت القائمة المغربية سناء المسودي، لاعبة الجيش الملكي، التي ستتنافس على الجائزة إلى جانب 9 لاعبات أخريات.
𝗣𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗬𝗲𝗮𝗿 (𝗪𝗼𝗺𝗲𝗻) – 𝗡𝗼𝗺𝗶𝗻𝗲𝗲𝘀#CAFAwards2024 pic.twitter.com/wnjz5mTMmG
— CAF_Online (@CAF_Online) November 20, 2024
ويُذكر أن حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم سيُقام في مدينة مراكش يوم 16 دجنبر المقبل.
2 تعليقات
حظ سعيد لسناء المسدوري في نيل الكرة الذهبية…
ماشاء الله تبارك الرحمن عليها …