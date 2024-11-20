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مشروع الطريق السيار القاري الرباط الدار البيضاء
مشروع الطريق السيار القاري الرباط الدار البيضاء

مستجدات مشروع الطريق السيار القاري الرباط الدار البيضاء

20 نوفمبر، 2024 - 7:59 مساءً
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سفيان خلوق – هبة بريس

تواصل الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب الإعداد المكثف لمشروع الطريق السيار القاري الذي سيربط بين الدار البيضاء والرباط، والذي يهدف إلى تخفيف الازدحام المروري على الطريق السيار الحالي.

واد المالح

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المشروع سيضم طريقًا يمتد على مسافة 60 كيلومترًا بثلاث مسارات يتم تقسيمها على ستة أشطر.

وبخصوص الأشطر المقررة للمشروع، فإن الأمر يتعلق بالشطر الأول الذي سيربط الطريق المداري للدار البيضاء بواد المالح، ثم الشطر الثاني الذي سيمتد من واد المالح إلى واد نفيفخ.

واد الشراط

أما الشطر الثالث فسيغطي المسافة بين واد نفيفخ وواد الغبار، في حين يربط الشطر الرابع واد الغبار بواد الشراط.

وسيربط الشطر الخامس واد الشراط بواد يكم، وأخيرًا الشطر السادس الذي سيصل واد يكم بالطريق الرئيسية رقم 4022.

كأس العالم 2030

ويتضمن المشروع أيضًا بناء جسور لعبور سبعة أودية، ومن المتوقع أن تستغرق أشغال الإنجاز نحو 30 شهرًا، مع موعد استكمال متوقع في 2028.

ويأتي هذا المشروع في إطار التحضيرات لاستضافة المغرب لكأس العالم 2030، كما سيسهم بشكل كبير في تحسين حركة المرور بين الدار البيضاء والرباط، خاصة في أوقات الذروة والعطل الأسبوعية.

20 نوفمبر، 2024 - 7:59 مساءً
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‫5 تعليقات

  1. المشكل هو الأسعار المنطبقة في الطريق السيار في نظري طريق السيار بالمغرب من بين الأغلى مقارنة مع الدول الأوروبية .

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  2. لايمكن لأحد أن ينكر القفزة التي حققها المغرب في الطريق السيار فهو إنجاز مشروع يستحق منا التشجيع ولكن يجب على الحكومة مراعاة الأسعار من أجل المواطنين باستعمال الطريق السيار.

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  3. مشاريع توسيع الطرق السيار بالمغرب أصبحت في تقدم وابتكار حيث أنه قطع اشواضا كبيرة في التنمية الاقتصادية وهي استراتجية دينامية ناجحة بكل المقاييس.

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  4. يجب الإستفادة من هذه المشاريع على صعيد المملكة حيث أن المغرب مقبل على تنظيم كأس العالم.

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  5. نطلب من المسؤولين إعادة النظر في الطريق الرابطة بين وجدة إلى الداخلية أن تقوم بها الطريق السيار رغم تكاليفها باهضة المهم تسهل للمستخدم الطريق السيار ولكم واسع النظر….

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