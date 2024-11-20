جوائز “كاف”.. الرميشي والجبراوي مرشحتان لجائزة أفضل حارسة مرمى
هبة بريس – رياضة
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، عن قائمة المرشحات لجائزة أفضل حارسة مرمى في أفريقيا لعام 2024.
وشهدت القائمة تواجد المغربيتين خديجة الرميشي، حارسة مرمى الجيش الملكي، وفاطمة الجبراوي، حارسة مرمى الوداد الرياضي، ضمن المرشحات، إلى جانب 8 حارسات من أندية مختلفة.
وتضم لائحة المرشحات للجائزة: حبيبة صبري (مسار المصري)، كاتي بيا (إكلير ديسيكا الكاميروني)، فيدلين نغوي (تي بي مازيمبي الكونغولي)، شياماكا نادوزي (باريس إف سي النيجيري)، مونل أويونو (إيدو كوينز النيجيري)، أنديل دلاميني (ماميلودي سان داونز الجنوب أفريقي)، تانديكا نغسوبو (جامعة وسترن كيب الجنوب أفريقية)، وكاترين موسودونا (إنديني روزز إف سي الزامبي).
𝗚𝗼𝗮𝗹𝗸𝗲𝗲𝗽𝗲𝗿 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗬𝗲𝗮𝗿 (𝗪𝗼𝗺𝗲𝗻) – 𝗡𝗼𝗺𝗶𝗻𝗲𝗲𝘀#CAFAwards2024 pic.twitter.com/8UiWUeCcdH
— CAF_Online (@CAF_Online) November 20, 2024
ويُذكر أن حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم سيُقام في مدينة مراكش يوم 16 دجنبر المقبل.
4 تعليقات
ماشاء الله عليهما الأداء والدقة …
تستحقان الجائزة لأفضل الحارسات..
نتمنى لهما حظ سعيد ومسيرة حاشدة بالعطاء والمجهودات لهما
اللهم احفظهما يارب العالمين ووفقهما في مسيرتهما المغرب يحتاج مثل هؤلاء الأبطال.