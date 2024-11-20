أمريكا ترفع “حق الفيتو”دعما لحليفتها إسرائيل ضد غزة

هبة بريس ـ متابعة

عطلت الولايات المتحدة، مرة أخرى، اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024، إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف “فوري وغير مشروط ودائم” لإطلاق النار في غزة، باستخدام حق النقض (الفيتو) مجددًا دعماً لحليفتها إسرائيل.

وكان مشروع القرار، الذي دعمته 14 دولة وعارضته الولايات المتحدة، يدعو إلى “وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار يجب أن تلتزم به جميع الأطراف” و”الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن”.

وفي تصريح بعد التصويت، أوضح نائب السفيرة الأميركية، روبرت وود، قائلاً: “لقد كنا واضحين تماماً خلال جميع المفاوضات بأننا لا يمكننا دعم وقف إطلاق نار غير مشروط لا يضمن الإفراج عن الرهائن”، معتبراً أن المجلس كان سيبعث من خلال هذا القرار برسالة “خطيرة” إلى حماس، مفادها أنه “لا حاجة للعودة إلى طاولة المفاوضات”.