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الديربي البيضاوي
الديربي البيضاوي

بلاغ مشترك واتفاق ثنائي بين الرجاء والوداد قبل الديربي

20 نوفمبر، 2024 - 6:20 مساءً
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هبة بريس – رياضة

خرج فريقا الرجاء والوداد ببلاغ مشترك يتضمن تفاصيل اتفاقهما الثنائي قبل مباراة الديربي المقررة بعد غد الجمعة ضمن الجولة 11 من البطولة الاحترافية.

وقال الفريقان في بلاغهما المشترك: “نظراً لعدم قدرة ملعب العربي الزاولي على استيعاب جماهير الفريقين بشكل متساوٍ، تقرر إجراء مباراة الذهاب بدون حضور الجماهير، مع السماح لكل فريق بتمثيله بعشرين شخصاً”.

وأضاف البلاغ: “في حالة إقامة مباراة الإياب في المركب الرياضي محمد الخامس، ستبرمج المباراة بحضور جماهير الفريقين بأعداد متساوية، مع استفادة كل نادٍ من مداخيل بيع التذاكر المخصصة له، وتقاسم مصاريف تنظيم المباراة بين الطرفين”.

وأردف البلاغ: “إذا تقرر إقامة مباراة الإياب في ملعب آخر غير مركب محمد الخامس، ستجرى المباراة بدون جمهور”.

ويأتي هذا الاتفاق بعد اجتماع تنسيقي انعقد مساء اليوم الأربعاء جمع ممثلين عن فريقي الرجاء والوداد إلى جانب والي جهة الدار البيضاء-سطات محمد امهيدية.

20 نوفمبر، 2024 - 6:20 مساءً
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تعليق واحد

  1. لماذا لا يتم تسويق هذه المباراة خارجيا اما في بلد اوروبي او خليجي كما هو الشأن لمباراة الأهلي والزمالك

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