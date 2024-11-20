“جنود الصحراء”.. الصحافة الإسبانية تتغنى بفرق الإنقاذ المغربية في فالنسيا

سعيد الحارثي من مدريد

بعد وصول أكثر من 30 شاحنة و74 فردًا من فرق الإنعاش الوطني تحت إشراف الوقاية المدنية إلى مدينة فالنسيا الإسبانية للمساعدة في تنظيف الشوارع ومجاري المياه التي تعرضت للتلف بسبب الفيضانات الأخيرة، لا يزال الفريق المغربي يدهش المسؤولين الإسبان والمجتمع المدني بكيفية عمله ليلًا ونهارًا، رغم الظروف الصعبة الناتجة عن الأوحال وإغلاق الطرقات.

وقد أشادت العديد من الصحف الإسبانية، التي تابعت الأوضاع في المناطق المنكوبة، بالجهود التي بذلها الفريق المغربي، مشيرة إلى أنه لا يُعهد لفرق التدخل الإسبانية بالقيام بهذا العمل الجاد والملتزم.

وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة الباييس الإسبانية في مقال للصحفي لويس إنريكي فيلاسكو، بعنوان “جنود الصحراء يعملون دون وقت للراحة أو للأكل”، مشيرة إلى أن هؤلاء الجنود حملوا على عاتقهم مسؤولية مساعدة إخوانهم الإسبان.

وفي حديث مع هبة بريس، قال أحد أفراد الطاقم المغربي، س.د: “نحن هنا من أجل مساعدة إخواننا الإسبان، وراحتنا تكمن في عودة الأمور إلى ما كانت عليه، ونحن ننفذ تعليمات سيدنا الله ينصره”.

وقد تواصلت الإشادات من منابر إعلامية إسبانية مقروءة ومكتوبة، حيث لا تكاد تخلو فقرة من الإشادة والتقدير لهذا الفريق المغربي الذي أبهر جميع المسؤولين الإسبان، بما فيهم رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، الذي خصص جزءًا من خطابه لشكر جلالة الملك محمد السادس والفريق العامل في فالنسيا.

أما بالنسبة للمجتمع المدني، فقد عبر عن تقديره لفريق الإنعاش الوطني من خلال الهتافات التي رددها أثناء مشاهدتهم هؤلاء الجنود في الميدان: “فالنسيا تشكركم”.