النيابة العامة تحقق في مصرع طالب تحت عجلات حافلة بالعرائش

هبة بريس – العرائش

باشرت النيابة العامة بإقليم العرائش تحقيقاً حول وفاة طالب إثر سقوطه من حافلة للنقل الجامعي يوم أمس الثلاثاء.

وحسب مصادر مطلعة، كان الطالب البالغ من العمر 18 سنة يدرس في السنة الأولى بشعبة الاقتصاد بالكلية المتعددة التخصصات بالعرائش، وقد تعرض للحادث أثناء سقوطه من الحافلة التي يستقلها بين القصر الكبير والكلية، حيث لقي مصرعه على الفور تحت عجلات الحافلة.

وأوضحت نفس المصادر أن الاكتظاظ وغياب معايير السلامة كانا العاملين الأساسيين وراء هذه الفاجعة، مما أثار استياءً كبيراً وسط الطلبة، الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام الكلية اليوم الأربعاء.

وفي سياق متصل، قرر عامل إقليم العرائش تعليق أنشطة الشركة المسؤولة عن النقل الحضري في الإقليم لحين انتهاء التحقيقات الجارية بإشراف من النيابة العامة المختصة.

من جهتهم، عبّر طلبة الكلية المتعددة التخصصات والملحقة الجامعية بالقصر الكبير عن غضبهم من الوضع المزري للنقل الحضري في بيان مشترك، داعين إلى معالجة هذه الأزمة بشكل عاجل لتجنب كوارث مشابهة مستقبلاً.