وجدة .. دينامية جديدة للرقمنة بجهة الشرق

هبة بريس – أحمد المساعد

خطت فيدرالية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والترحيل “APEBI” خطوة رئيسية في مسار تطويرها الإقليمي، عبر إطلاق فرعها الجديد بمدينة وجدة، في لقاء انعقد بمقر المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق.

خلال هذا اللقاء الذي حضره رشيد رامي، المدير بالنيابة للمركز الجهوي للإستثمار لجهة الشرق، تم تسليط الضوء على المزايا الاستراتيجية لهذه الجهة، التي تزخر بكفاءات مؤهلة وموارد بشرية واعدة. بالإضافة إلى ذلك، توفر جهة الشرق تحفيزات مغرية للشركات الراغبة في الاستثمار بها، بدءاً من البنية التحتية الحديثة وصولاً إلى برامج الدعم.

تأتي هذه المبادرة في إطار الرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي دعا إلى تعزيز الجهوية المتقدمة لاستثمار إمكانيات المناطق وتحرير الطاقات الإبداعية للأقاليم المغربية، وفي استجابة لهذا النداء، تؤكد “APEBI” التزامها بدعم الدينامية الرقمية للأقاليم، مع التركيز على الكفاءات المحلية والفرص الفريدة التي تزخر بها.

رؤية مشتركة من أجل منظومة ابتكارية

يمثل افتتاح الفروع الجهوية لـ”APEBI” طموحًا قويًا يهدف إلى:

– تشجيع الابتكار والتعاون: من خلال تعزيز تبادل الخبرات وظهور مشاريع رقمية ذات أثر كبير؛

– دعم تطوير الكفاءات المحلية عبر تعبئة المواهب والموارد لتحويل الجهة إلى قطب تكنولوجي رائد؛

– تسريع التحول الرقمي، بفضل التآزر بين الفاعلين العموميين والخواص والمجتمع المدني، تماشياً مع استراتيجية Digital Morocco 2030.

نحو مركز رقمي إقليمي

يسعى فرع “APEBI” بجهة الشرق إلى توحيد الجهود المحلية وتعزيز جاذبية المنطقة للاستثمارات التكنولوجية. هذه المبادرة تتماشى مع أهداف استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” الذي يطمح إلى جعل المغرب مركزاً رقمياً إقليمياً ومحرّكًا للابتكار والنمو.

شراكة مثمرة

ساهم هذا اللقاء في فتح نقاشات بناءة ووضع أسس تعاون قوي من خلال هذا الفرع، تهدف إلى دعم جهة الشرق لتحقيق طموحها في أن تصبح فاعلاً رئيسياً في التحول الرقمي، وقد جاء في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله “إن الجهوية المتقدمة ليست فقط إطارًا للحكامة، بل هي فرصة لاستثمار الإمكانات الفريدة لكل جهة وبناء مستقبل مزدهر وشامل.

من خلال هذه الخطوة، تلتزم “APEBI” بترجمة رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، إلى أفعال ملموسة، بالشراكة مع المؤسسات المحلية والشركات والمواهب الإقليمية.