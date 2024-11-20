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المنتخب المغربي
المنتخب المغربي

تراجع مرتقب للمنتخب المغربي في تصنيف “فيفا”

20 نوفمبر، 2024 - 4:47 مساءً
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هبة بريس – رياضة

يرتقب أن يتراجع المنتخب المغربي في تصنيف “فيفا” الشهري، رغم فوزيه الكبيرين أمام الغابون وليسوتو في تصفيات كأس أمم أفريقيا “المغرب 2025”.

ووفقاً لموقع “فوتبول رانكينغ” المتخصص في تحيين تصنيف المنتخبات، فقد المنتخب المغربي مركزاً واحداً وتراجع إلى المركز الرابع عشر، رغم فوزه الكبير على الغابون بخمسة أهداف لواحد وعلى ليسوتو بسبعة أهداف دون رد.

وقد حصل المنتخب المغربي على 6.60 نقطة جديدة من الفوزين على الغابون وليسوتو، وهو ما جعله يفقد مركزاً واحداً بعد أن حصل منتخب أوروجواي على 15.55 نقطة جديدة، ما مكنه من الصعود ثلاث مراكز.

ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن التصنيف الرسمي الجديد في 28 نونبر الحالي، حيث يتوقع أن يشهد تراجع المنتخب المغربي إلى المركز الرابع عشر.

20 نوفمبر، 2024 - 4:47 مساءً
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