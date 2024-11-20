قرار تخفيض الرسوم الجمركية على العسل تهدد 36 ألف أسرة من مربي النحل
هبة بريس – عبد اللطيف بركة
تتزايد حالة الاستياء بين مربي النحل في المغرب بعد الموافقة على تعديل في مجلس النواب، يقضي بتخفيض الرسوم الجمركية على استيراد عسل المائدة من 40% إلى 2.5% في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وقد اعتبر المهنيون أن هذا التعديل سيضر بشكل كبير حوالي 36 ألف أسرة من منتجي العسل المحليين، وخاصة المزارعين الصغار والمتوسطين، الذين عانوا في السنوات الأخيرة من خسائر فادحة بسبب انهيار خلايا النحل بنسبة 70% نتيجة الأمراض والجفاف المستمر.
استنكار من المهنيين
عبرت تنسيقيات مهنيةلمربي النحل، عن استنكارها لهذا التعديل، مؤكدة أنه تم تمريره دون التشاور مع مربي النحل، وهو ما يتناقض مع مبدأ الديمقراطية التشاركية الذي ينص عليه دستور المملكة. وأشارت إلى أن الفيدرالية المغربية البيمهنية لمربي النحل (Fimap) التي تأسست في 2011، لا تمثل بشكل حقيقي اهتمامات النحالين، واصفين إياها بأنها “بعيدة عن مشاكل القطاع الحقيقية”.
وأشارت نفس التنسيقيات المهنية أن الفيدرالية لم تُظهر أي تجاوب فعّال مع مطالب مربي النحل، بل كانت تسعى لتحقيق مكاسب شخصية على حسابهم، خاصة بعد انهيار خلايا النحل في مارس 2022. ولفت إلى أن التعديلات التي تطرأ على قطاع النحل غالبًا ما تتم دون إشراك المهنيين في اتخاذ القرارات، كما حدث في قانون المالية لسنة 2023، حيث تم إدراج تربية النحل ضمن المجالات الفلاحية المعفاة من الضريبة على الدخل، مما أثر سلبًا على المنتجين المحليين.
أزمة جديدة مع العسل المستورد
القرار الجديد بتخفيض الرسوم الجمركية على العسل المستورد سيعني غزو السوق المغربية بأصناف رديئة من العسل، خصوصًا من الصين، التي تباع بأسعار منخفضة جدًا (بين 7 و10 دراهم للكيلوغرام). هذه الأسعار تجعل من الصعب على النحالين المحليين منافسة العسل المستورد، مما يهدد استمرارهم في القطاع. النحال الذي ينتج بين 200 و400 كيلوغرام سنويًا يضطر غالبًا إلى بيع إنتاجه بالجملة خوفًا من تكبّد خسائر إضافية.
مستقبل القطاع ونداءات للتغيير
التنظيمات المهنية الغاضبة من القرار تعتبر الحكومة الحالية أنها لم تبدي ألاهتمام المطلوب لمشاكل مربي النحل، رغم التواصل المستمر مع وزارة الفلاحة والجهات المعنية. كما أن الحكومة لم تقدم أي دعم ملموس لمواجهة التحديات التي يواجهها هذا القطاع، مثل الأمراض التي تسببت في انهيار الخلايا أو الجفاف المستمر. ورغم تخصيص مبالغ كبيرة في اتفاقية الإطار عام 2011 لمعالجة هذه الأزمات، إلا أن الدعم لم يصل إلى النحالين الصغار والمتوسطين.
وأكدت أن الفئة الوحيدة التي استفادت من هذه السياسات هي الشركات الكبرى التي تستورد العسل بأسعار منخفضة، وتبيعه بأسعار مرتفعة جدًا، مما يضر بالاقتصاد المحلي. وناشدت نفس التنظيمات المهنية لمربي النحل الحكومة بضرورة الاستماع إلى مطالبهم واتخاذ قرارات تدعمهم بدلاً من تفضيل مصالح الشركات الكبيرة.
و يطالب مربي النحل بتدخل عاجل من الحكومة لحماية مستقبل القطاع. كما أنهم يعتزمون تنظيم احتجاجات ومسيرات للدفاع عن حقوقهم ورفض السياسات التي تهدد وجودهم، وهو ما يكفله لهم الدستور المغربي.
6 تعليقات
استراد اللحوم. العسل. الاغنام. الأبقار..والدعم الكل يعرف من أصحاب هذه المشاريع. عقلية الاستيراد. قهر.قتل الضعفاء….
الانتقادات الشعبوية لكي تعيش 36 الف اسرة يجب حرمان 36 مليون مغربي من العسل المستورد الرخيص.العسل المغربي اصلا تاكله نخبة لا تتعدى 5 في المائة و الله اعلم.
تم تمرير قانون دون التشاور مع مربي النحل أي القضية فيها التجارة التي لا تعرف مبادئ و لا أخلاق إنها وقاحة بكل ما تحمله الكلمة من معنى
اي تهديد؟:
تخفيض الرسوم الجمركية على استيراد العسل هو لصالح المستهلك لأن ثمن العسل سينخفض خاصة وأن ممنتجوه ببلدنا يبالغون في ثمنها مقابل ضعف جودته مقارنة بالعسل المستورد…لا افهم الاحتجاج ضد الحكومة كلما قررت تخفيض رسوم الاستيراد على بعض المنتوجات التي تتعلق بالمواطن:اللحوم و الحبوب والدواجن والزيت والغنم وبعض الادوية كمثال.. فتخفيض رسوم استيراد بعض المنتوجات يصب في صالح المواطن/المستهلك الذي سيجد امامه منتوجات بأثمنة في المتناول عوض أن يبقى تحت رحمة المضاربين…على منتجي العسل ان يبادروا الى خفض ثمنه بدل الاحتجاج على الحكومة،فهم يحققون خامسا للربح كبيرا وعليهم ان يراعوا القدرة الشرائية للمواطن…
قرار صائب استيراد العسل ونحن على ابواب رمضان المبارك سيجبر نحالي المغرب على تخفيض الاسعار وكل هذا في مصلحة الشعب المقهور لماذا لم يخبروننا لما يمصوا دماء المغاربة الاخبار فقط عندما يشعرون ببوار تجارتهم الافلاس لكل مقاول مغربي يمتص دماء الشعب ولايقنع بارباح معقولة ومقبولة على الحكومة ان تفتح باب الاستيراد لكل السلع اكيد سيجبر الشناقة والسماسرة ومصاصي دماء المغاربة حاشى ان يكونوا مغاربة انهم اشد ايلاما من الصهاينة
غالبية عسل هؤلاء،غير جيد،فهو مغشوش(عبارة عن سكر وسيرو)،كما أن ثمنها عالي جدا،لذلك نحن مع تخفيض ضرائب الاستيراد،في ما ينفع المغاربة،وهذا قد يدفع إلى تخفيض الاسعار،وتكثير العرض،امام الطلبات الاستهلاكية المتزايدة(المشروعة).